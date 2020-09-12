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'da yamaç paraşütü yapan İrlandalı turistin acı sonu!

'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayış yapan , kayalıklara düşerek hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine timi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Muğla'da yamaç paraşütü yapan İrlandalı turistin acı sonu!

AA

12.09.2020, 11:12 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,11:25

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle kayalıklara düşen İrlandalı turist hayatını kaybetti.

Ölüdeniz Mahallesi Babadağ mevkisinde bin 700 metre pistinden yamaç paraşütüyle single (tekli) atlayış yapan İrlandalı Yury Vasılyevich, atlayıştan kısa süre sonra paraşütü kapanınca kayalıklara düştü.

Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Arazinin sarp ve kayalık olmasından dolayı bölgeye güçlükle oluşan ekipler, Vasılyevich'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Vasılyevich'in cesedi, yapılan incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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