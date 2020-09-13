Bodrum’un altyapı sorunu çözülecek

MUĞLA Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından alt yapısı ve kanalizasyonu olmayan 5 mahalleye yatırım yapılması için anlaşmaya varıldı. Projeyi Muğla Büyükşehir Beleidyesi'nden devralma konusunda mutabakat sağladıklarını belirten Bakan Nuri Ersoy, "Bu yaz sonu Bodrum'da Torba Koyu'ndan oteller bölgesi ve İçmeler'e kadar olan bölgenin kanalizasyon ve arıtma altyapısı yatırımına başlıyoruz. Bunu yaparken ikinci bir boru hattı daha geçeceğiz. Bu da yağmur sularının tahliyesi ve sel baskınların önlenmesini sağlayacak" dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de, "Yapılacak tesisler ve altyapı yatırımları sayesinde Bodrum güzellikleri ile anılacak" diye konuştu.

ADEM ÜLKER