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Haberler Muğla Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

'nın ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.

Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

AA

14.09.2020, 00:03

Kıyı Emniyeti ekipleri, Şövalye Adası açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan teknede bulunan 5 kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.

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