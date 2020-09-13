Fethiye açıklarında sürüklenen teknedeki 5 kişi kurtarıldı

Kıyı Emniyeti ekipleri, Şövalye Adası açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan teknede bulunan 5 kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.
Muğla'nın Fethiye ilçesinde arızalanınca sürüklenmeye başlayan teknedeki 5 kişi kurtarıldı.
14.09.2020, 00:03
Kıyı Emniyeti ekipleri, Şövalye Adası açıklarında bir teknenin makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
Ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden kurtarılan teknede bulunan 5 kişi, Fethiye Limanı'na götürüldü.
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