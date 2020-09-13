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Kraliyet Ailesi’nin 'da deniz sefası!

Emiri Şeyh Tamim bin Al Sani'nin kardeşi Bin Hamad El-Thani ve ailesinin tatili devam ediyor. 500 bavul ve 180 personel ile Ege'ye demir atan milyarder ailenin, konakladığı 124 metrelik ultra , önceki gün Yalıkavak açıklarına demir attı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarıp sürat teknesi ile ringo yapan aile üyelerinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Aile deniz sefası yaparken özel görevliler dürbünle etrafı izledi, ise denizden koruma sağladı.

Katar Kraliyet Ailesi’nin Bodrum'da deniz sefası!

SABAH

13.09.2020, 10:30

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin kardeşi Sheikh Khalid bin Hamad Al-Thani ve ailesi, yaklaşık 10 gündür Bodrum'da tatil yapıyor.

Ailenin konakladığı 124 metrelik ultra mega yat, önceki gün Yalıkavak açıklarına demir attı.

SÜRAT TEKNESİYLE EĞLENCE
Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarıp sürat teknesi ile ringo yapan aile üyelerinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.

Aile deniz sefası yaparken özel görevliler dürbünle etrafı izledi, sahil güvenlik ise denizden koruma sağladı.

Katar Kraliyet Ailesi'nin yüzen sarayları Bodrum'da büyük ilgi gördü...

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