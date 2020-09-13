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Katar Kraliyet Ailesi’nin Bodrum'da deniz sefası!

Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Sani'nin kardeşi Sheikh Khalid Bin Hamad El-Thani ve ailesinin Bodrum tatili devam ediyor. 500 bavul ve 180 personel ile Ege'ye demir atan milyarder ailenin, konakladığı 124 metrelik ultra mega yat, önceki gün Yalıkavak açıklarına demir attı. Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarıp sürat teknesi ile ringo yapan aile üyelerinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı. Aile deniz sefası yaparken özel görevliler dürbünle etrafı izledi, sahil güvenlik ise denizden koruma sağladı.