Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin kardeşi Sheikh Khalid bin Hamad Al-Thani ve ailesi, yaklaşık 10 gündür Bodrum'da tatil yapıyor.
Ailenin konakladığı 124 metrelik ultra mega yat, önceki gün Yalıkavak açıklarına demir attı.
SÜRAT TEKNESİYLE EĞLENCE
Gün boyu denizin ve güneşin tadını çıkarıp sürat teknesi ile ringo yapan aile üyelerinin eğlenceli anları objektiflere yansıdı.
Aile deniz sefası yaparken özel görevliler dürbünle etrafı izledi, sahil güvenlik ise denizden koruma sağladı.
Katar Kraliyet Ailesi'nin yüzen sarayları Bodrum'da büyük ilgi gördü...
Katar Kraliyet Ailesi’nin Bodrum'da deniz sefası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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