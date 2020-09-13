Pınar’ın katil zanlısı anlaşmalı boşanıyor

MUĞLA'NIN Ula ilçesinde cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı, eşi tarafından açılan boşanma davası için ifade verdi. Afyonkarahisar T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan katil zanlısına, eşinin açtığı boşanma davasının, Muğla'da görüleceği bildirildi. Protokole göre Avcı, velayeti anneye verilecek çocuğu için aylık 2 bin 500 lira nafaka, ayrıca maddi ve manevi tazminat bedeli olarak 5 milyon lira ödeyecek. Avcı, ödemeyi yapamaması halinde şirketini bedel talep etmeksizin eşine devredecek. Zanlı, Muğla'daki bir taşınmazla iki aracı da eşine devredecek.