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Domuzlar 'i mesken tuttu

'nın ilçesinde şehir merkezine inen domuzlar çöpleri karıştırıp yiyecek aradı.

Domuzlar Marmaris'i mesken tuttu

14.09.2020, 15:05

Muğla'nın Marmaris ilçesinde özellikle otellerin yoğun olduğu bölge de gece vakti yaban domuzları insanlardan korkmadan dolaşıp, çöpten yiyecek aradı. Bazı vatandaşların ise şehre inen domuzlara ekmek vererek beslediği görüldü.



Yaban domuzlarının yavruları ile sürü halinde gezdikleri bazen de sadece büyüklerin dışarı çıktığı gözlemlendi. Marmaris Belediyesine ait ekipler gündüzleri domuzların doğal yaşam alanlarında besleme yapsa da domuzlar, sokağa inmekten vazgeçmiyor. Ayrıca şehre inen domuzların zaman zaman yollarda trafiği tehlikeye düşürdüğü de belirtildi.

İHA

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