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Haberler Muğla Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Jandarma’dan operasyonu: 5 gözaltı

'da jandarma ekipleri tarafından operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında, sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Jandarma’dan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

14.09.2020, 10:50 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,11:01

Muğla'nın Fethiye İlçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonda turizm merkezlerinde turistlere uyuşturucu madde sattığı iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat kısım amirliği ekipleri ve narkotik ekipleri, ilçenin turizm merkezi olan Ölüdeniz Mahallesi'nde bir restoran garson olarak çalışan bir kişinin yabancı uyruklu vatandaşlara "Hippy Crack" nitrojen oksidi içerikli gaz formunda uyuşturucu maddeyi özel bir aparatla balona doldurarak sattığını tespit etti. Ekipler tarafından restorana yapılan operasyonda her biri 7.8 gram ağırlığında 56 adet uyuşturucu kapsülü ele geçirdi. Olayla ilgili olarak bir işletme sahibi, uyuşturucuyu yurt dışından temin ettiği tespit edilen bir kişi, uyuşturucuyu balonlara dolduran ve satışını yaptığı bir kişi ile uyuşturucuyu kullanan yabancı uyruklu iki kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay ile ilgili soruşturma devam ettiği öğrenildi.


İHA

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