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'da taciri 5 şüpheli tutukladı

İl , Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve bağlı Grup Amirliklerince gerçekleştirilen operasyonlarda 5 şüpheli tutuklandı.

Muğla'da uyuşturucu taciri 5 şüpheli tutukladı

İHA

14.09.2020, 17:55 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,17:55

Muğla ve ilçelerinde uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini sürdüren Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ve Grup Amirliği ekipleri, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, olaylarla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

ELE GEÇİRİLENLER
Narkotik Şube ve bağlı Grup Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 4 kilo 551 gram esrar, 23,3 gram Metamfetamin, 89,6 gram Skunk,2 gram Kokain, 10,2 gram Eroin, Ectasy hap, 205 adet sentetik ecza,5 gram Bonzai, 13 kök kenevir, Hassas terazi, tabanca ve uyuşturucu suçundan elde edildiği değerlendirilen 825 lira para ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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