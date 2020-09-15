  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bahçeden gürültüler gelince.... Domuz sanıp komşusunu vurdu

Bahçeden gürültüler gelince.... sanıp komşusunu vurdu

Son dakika... ’nın ilçesinde iddiaya göre evinin yakınından gelen gürültüyü domuzun çıkardığını sanıp, ateş eden bir kişi komşusunu vurdu.

Bahçeden gürültüler gelince.... Domuz sanıp komşusunu vurdu

15.09.2020, 14:29

Edinilen bilgiye göre, Yangı Mahallesi'nde yaşayan emekli öğretmen Sabahattin Yücel (63), sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çayır mevkiinde bulunan nar bahçesine gitti. İddiaya göre karanlıkta duyduğu gürültüyü domuzun çıkardığını düşünen Sabahattin Yücel'in bahçe komşusu Ali S. sesin geldiği yere tüfeği ile ateş etti. Ali S. ateş ettiği yere yaklaşınca bahçe komşusu Yücel'i kanlar içinde yerde buldu.

Yardım çağrısı üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Sabahattin Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarmaya teslim olan Ali S., ise gözaltına alındı. Yücel'in cesedi Köyceğiz Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bahçeden gürültüler gelince.... Domuz sanıp komşusunu vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA