  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Dünyaca Ünlü 'Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi

Dünyaca Ünlü '' Akyaka'ya domuzlar indi

'nın Ula ilçesine bağlı Dünyaca ünlü '' unvanıyla bilinen Akyaka Mahallesi'ne yaban domuzları indi. Bölgede kamp yapanlar ise neye uğradıklarını şaşırdı.

Dünyaca Ünlü 'Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi

15.09.2020, 18:12

Ula'da 25 yıl öncesine kadar kimsenin bilmediği küçük bir balıkçı köyüyken Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi'nce 2011 yılının Haziran ayında 'Sakin Şehir' ilan edilen Akyaka'da, sabah kamp yapılan bölgeye domuz sürüsü indi.

YİYECEK ARADILAR

Şehir merkezine inen domuz sürülerinin uzun süre tatilciler tarafından kurulan çadırların önünde yiyecek aradı. Domuzların bu anları ise bölgede kamp kuran tatilciler tarafından cep telefonuna kaydedildi. Bölgede bir süre yiyecek arayan domuz sürüsü, tekrar ormanlık alana girerek ortadan kayboldu.





Kaynak: DHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Dünyaca Ünlü 'Sakin Şehir' Akyaka'ya domuzlar indi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA