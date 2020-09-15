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Haberler Muğla Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Fethiye’de operasyonu: 1 gözaltı

'nın Fethiye ilçesinde operasyonu yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında, 1 kişi gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 3 kök hint keneviri, 38,36 gram esrar, 1 adet hassas terazi ile ticaretinden elde edildiği değerlendiren bir miktar para el geçirildi.

Fethiye’de uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

15.09.2020, 17:19 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020,17:26

Muğla'nın Fethiye İlçesinde Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Foça Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde bulunduğu yönünde istihbarat alan Fethiye Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup Amirliği ekipleri narkotik köpeği Hera'nında katıldığı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

Ekiplerin yaptığı baskında, evde yapılan aramada 3 kök hint keneviri, 38,36 gram Esrar, 1 adet hassas terazi ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendiren bir miktar para el geçirildi. Operasyonda yakalanan Ö.O ekipler tarafından gözaltına alındı. Ö.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

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