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Haberler Muğla Muğla’da konut satışlarında yüzde 63,7 artış

’da konut satışlarında yüzde 63,7 artış

İstatistik Kurumu 2020 yılı Ağustos ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda Bölge Müdürü Özer Coşkun tarafından verilen bilgiye göre ilinde, konut satışları yüzde 63,7 arttı.

Muğla’da konut satışlarında yüzde 63,7 artış

15.09.2020, 13:12

Muğla'da konut satışları 2020 Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre Yüzde 63,7 oranında artarak 2 bin 611 oldu. Bu satışların 783'ü ilk satış, Bin 828'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında Muğla Türkiye genelinde yüzde 1,5'lik payla 20'nci sırada yer aldı.

İPOTEKLİ SATIŞLAR YÜZDE 110,2 ARTTI
Muğla'da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 110,2 oranında artış göstererek Bin 076 oldu. Bin 076 ipotekli satışın 385'i ilk satış, 691'i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Muğla'da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 41,7 oranında artış göstererek Bin 535 oldu. Bu satışların 398'i ilk satış, Bin 137'si ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 5,9 arttı. Muğla'da Ağustos ayında yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 90 oldu.

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