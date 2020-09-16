Ceset varile sığsın diye iple bağlamış

Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Akyaka Mahallesi'nde yaşayan 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü son sınıf öğrencisiydi. Uzun zamandır birlikte olduğu bir erkek arkadaşı vardı; Cemal Metin Avcı. Avcı'nın (32) evli olduğunu öğrendiği günden beri ilişkilerinde her şey değişmişti. BİR hata yaptığını anlayan Pınar, evli ve üstelik de çocuğu olan bir adamla daha fazla sevgili kalmak istemiyordu. Her fırsatta bunu sevgilisi Avcı'ya dile getiriyor ancak tartışma hep kavgayla son buluyordu. Pınar daha önce de şiddetine maruz kaldığı Cemal Metin Avcı'dan bu kez bir daha barışmamak üzere ayrılmıştı. Tüm bunlar olduğunda aylardan Temmuz'du. Cemal Metin Avcı, Pınar'ın yakasını bırakmaya niyetli değildi.

GENÇ KIZI DÖVDÜ, DİŞİNİ KIRDI

ISRARLA Pınar'ı aramaya ve barışma teklifini yinelemeye devam etti. O günlerden birinde yani 16 Temmuz'da aradığı Pınar'ı, daima pis işlerini yürüttüğü bağ evine götürdü. Avcı, barışmak istiyor Pınar, karşı çıkıyordu. İkilinin tartışması yine kavgaya dönüştü. Sinirlerine hakim olamayan Cemal Metin Avcı, Pınar'ı dövmeye başladı. Bu sırada genç kızın 2 dişi kırıldı.

KANLAR İÇİNDE KALDI, YERE YIĞILDI

YÜZÜ gözü kan içinde kalan Pınar yere yığıldı. Kendine geldiğinde ise eski sevgilisinin elleri boğazındaydı. Ona 'Yapma' diye yalvarıyordu ancak Avcı hiç acımadan boğazını sıkmaya devam etti. Pınar engel olmaya çalışsa da hayatı bir caninin ellerinde son buldu. CEMAL Metin Avcı, çok sevdiğini söylediği kadını öldürmüştü. Ancak oldukça soğukkanlıydı. Hemen cesetten kurtulma planları yapmaya başladı. İşlediği cinayetten bile daha caniceydi bu plan. Az önce son nefesini veren Pınar'ı bağ evinin salonunda bırakıp 48 ADJ 946 plakalı aracıyla benzinliğin yolunu tuttu. Yol üzerinde bir markete uğrayıp bir şişe su aldı kendisine.

ŞİŞEDEKİ SON YUDUM SUYU DA İÇTİ

SAKİN olmaya, hiçbir şey belli etmemeye çalışıyordu. Benzin istasyonuna geldi ve şişesindeki son yudum suyu da içtikten sonra benzin doldurması için benzinciye uzattı. Aracında birkaç şişe daha vardı, onları da benzinle doldurduktan sonra bağ evine geri döndü. Bar işletmecisi olan Avcı, zamanında kendi dükkanının önünde kullandığı ama fazla geldiği için bağ evine taşıdığı varillerden birini alıp evin önüne getirdi. Pınar'ı varile koyacaktı ama bunu nasıl yapacaktı? Salona girdi, yerde yatan Pınar'ın cesedini cenin pozisyonuna getirdi ve genç kızın vücudunu halatla bağladı.

HALATI BOYNUNA 6 KEZ DOLADI

HALATI tam 6 kez Pınar'ın boynuna doladı. 7'nci halkayı da Pınar'ın ağzının içinden geçirdi. Ceset böylece hep cenin pozisyonunda kalacak ve varile kolayca sığacaktı. Cani, Pınar'ın varilin içinde küçücük kalan bedeninin üzerine benzin döküp tutuşturdu. Kolay tutuşması için tahta parçaları da koydu. Cesedi iyice yaktığından emin olduktan sonra da, bahçede harç karıştırıp varilin içini betonla doldurdu. Varilin ağzını kapatan Avcı daha sonra yine kendi aracıyla varili ormanlık bir alana bıraktı.

POLİS CİNAYETİ İTİRAF ETMESİNİ SAĞLADI

KATİLİ ele veren ise MOBESE kameraları oldu. Pınar 5 gündür ortalarda yoktu ve ailesi kayıp ihbarında bulunmuştu. Pınar'ın Cemal Metin Avcı ile bir ilişkisi olduğunu öğrenen polis ekipleri, MOBESE kameralarından Avcı'nın benzin aldığını fark etmiş ve şüphelerini Avcı üzerinde yoğunlaştırmıştı. Avcı'nın evine giden polis 'Benzinlikten ve cinayetten haberimiz var' diyerek Avcı'nın cinayeti itiraf etmesini sağlamıştı.



'YARDIM EDEN KİSİLER OLDUGUNU DÜSÜNÜYORUZ'

YENİ Asır Muğla muhabiri Ferdi Yavuz'a konuşan, Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir cinayette ve cinayet sonrasında katile yardım edenlerin olabileceğini düşündüklerini söyledi. Epözdemir, "Şüphelinin cinayet sonrası soğukkanlı ve planlı hareketleri, suç delillerini yok etme ve delilleri karartmaya yönelik davranışları bir arada değerlendirildiğinde, bu canice işlenmiş cinayete ve sonrasındaki delilleri karartma ve yok etme sürecinde yardım eden veya müşterek faillerin de olduğunu düşünmekteyiz" diye konuştu.



MORG MASASINDA İNCELENEN BİR VARİL!

ADLİ Tıp Raporu'nda, Gültekin'in cesedinin varil içerisinde betonla birleştiği, cesedin genel olarak vücudunun büyük bölümünün yandığı kaydedildi. Cesedin bulunduğu varilin morg masasına alındığı, elektrikli bir spiral yardımıyla varilin açıldığı belirtildi. Dikkatlice yapılan işlemde varil içerisinde küçük ve büyük tahta parçalarının yakıldığı kaydedildi.

Hacer ÖNOĞLU ÜLGER

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