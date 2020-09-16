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Haberler Muğla Müşteri olarak gitti, hırsızlık yaptı! O bahşişi çalan bakın kimmiş!

Müşteri olarak gitti, hırsızlık yaptı! O bahşişi çalan bakın kimmiş!

'nın ilçesinde, bir kafeye müşteri olarak giden D.E., bahşiş kutusundaki 700 lirayı çaldı. Güvenlik kamerasından görüntülenen D.E'nin muavin olarak çalıştığı öğrenildi. Yaklanan zanlı adliyeye sevk edildi.

Müşteri olarak gitti, hırsızlık yaptı! O bahşişi çalan bakın kimmiş!

16.09.2020, 15:42 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,16:18

Muğla'nın Bodrum ilçesinde müşteri olarak girdiği kafede bahşiş kutusundan 700 lira çalan ve güvenlik kamerası tarafından görüntülen D.E. (39) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası D.E., adliyeye sevk edildi.

Gümbet Mahallesi'ndeki bir kafeye gecen cuma günü müşteri olarak gelen kimliği belirsiz bir kişi, 50 lira tutan hesabını ödedikten sonra kapıya yöneldi. Bir anda tezgah üzerinde duran bahşiş kutusuna yönelen zanlı, kutudaki 700 TL'yi çalıp hızla uzaklaştı. Olay anı ise, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Hırsızlığın fark edilmesi üzerine polis, zanlının kim olduğunun belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen asayiş şube ekipleri zanlının kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Şehirler arası otobüslerde muavin olarak çalıştığı öğrenilen D.E., terminalde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen D.E., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA

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