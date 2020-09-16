Muğla'nın önemli turizm ilçesi Marmaris'te yaklaşık 2 metre uzunluğunda siyah engerek yılanı yakalandı.
Sarıana Mahallesi 17 Sokak Bule Yat Marin apartın girişinde yılanı fark eden vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah zehirli engerek yılanı bulunduğu alandan güvenli bir şekilde alarak doğal ortama bıraktı.
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Tam 2 metre! Turizm merkezinde yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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