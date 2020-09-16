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Haberler Muğla Tam 2 metre! Turizm merkezinde yakalandı

Tam 2 metre! Turizm merkezinde yakalandı

Marmaris'te 2 metre uzunluğunda siyah engerek yılanı yakalandı. Yılanı fark eden vatandaşlar ekiplere haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yılanı bulunduğu alandan çıkararak doğal ortamına bıraktı.

Tam 2 metre! Turizm merkezinde yakalandı

16.09.2020, 13:01 Güncelleme Tarihi: 16.09.2020,13:05

Muğla'nın önemli turizm ilçesi Marmaris'te yaklaşık 2 metre uzunluğunda siyah engerek yılanı yakalandı.

Sarıana Mahallesi 17 Sokak Bule Yat Marin apartın girişinde yılanı fark eden vatandaşlar Muğla 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Marmaris İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin yönlendirildiği olayda itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre uzunluğundaki siyah zehirli engerek yılanı bulunduğu alandan güvenli bir şekilde alarak doğal ortama bıraktı.

İHA

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