  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla’daki yangınlar kontrol altına alındı

’daki yangınlar kontrol altına alındı

’nın Menteşe ve ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerini zamanında müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla’daki yangınlar kontrol altına alındı

17.09.2020, 16:52

Menteşe'nin kırsal Şenyayla mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerini zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.

Marmaris Asparan mevkiinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangın da büyümeden kontrol altına alındı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla’daki yangınlar kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA