Menteşe'nin kırsal Şenyayla mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerini zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yanan alanda soğutma çalışması yapıldı.
Marmaris Asparan mevkiinde saat 14.00 sıralarında başlayan yangın da büyümeden kontrol altına alındı.
Muğla’daki yangınlar kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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