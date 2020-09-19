  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bu fotoğraftaki anne artık yok

Bu fotoğraftaki anne artık yok

Bu fotoğraftaki anne artık yok
Giriş Tarihi: 19.9.2020

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ve TIR'ın çarpışması sonucu kaza meydana geldi, anne öldü, 2 çocuğu ve eşi ise yaralandı. Sürücü Şevket Sanlı idaresindeki otomobil, Özgür G. yönetimindeki karayoluna giriş yapan TIR ile çarpıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ve çocukları İbrahim Mert Sanlı ile Buse Sanlı'yı sıkıştıkları araçtan çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına aldı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
OTOMOBİLDE yolcu olarak bulunan anne Süheyla Sanlı ise olay yerinde hayatını kaybetti. TIR şoförü Özgür G. ise gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

'SÜREKLİ KAZA OLUYOR' İSYAN
KAZANIN meydana geldiği noktada, trafik güvenliğinin tehlikede olduğuna işaret eden Sanlı ailesinin yakınları ve vatandaşlar, "Fabrikaya giriş-çıkış yapan TIR'lar nedeniyle sürekli kaza yaşanıyor. Başka canların yanmaması için karayolunda yoğun TIR trafiğini güvenli hale getirecek bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

VOLKAN YILDIZ

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bu fotoğraftaki anne artık yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA