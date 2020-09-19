Bu fotoğraftaki anne artık yok

Muğla'nın Milas ilçesinde otomobil ve TIR'ın çarpışması sonucu kaza meydana geldi, anne öldü, 2 çocuğu ve eşi ise yaralandı. Sürücü Şevket Sanlı idaresindeki otomobil, Özgür G. yönetimindeki karayoluna giriş yapan TIR ile çarpıştı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ve çocukları İbrahim Mert Sanlı ile Buse Sanlı'yı sıkıştıkları araçtan çıkardı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilerek tedavi altına aldı.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

OTOMOBİLDE yolcu olarak bulunan anne Süheyla Sanlı ise olay yerinde hayatını kaybetti. TIR şoförü Özgür G. ise gözaltına alınarak ifade işlemleri için emniyete götürüldü. Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



'SÜREKLİ KAZA OLUYOR' İSYAN

KAZANIN meydana geldiği noktada, trafik güvenliğinin tehlikede olduğuna işaret eden Sanlı ailesinin yakınları ve vatandaşlar, "Fabrikaya giriş-çıkış yapan TIR'lar nedeniyle sürekli kaza yaşanıyor. Başka canların yanmaması için karayolunda yoğun TIR trafiğini güvenli hale getirecek bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" diye konuştu.

VOLKAN YILDIZ