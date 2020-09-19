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Haberler Muğla Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

Son dakika... 'nın Menteşe İlçesi Akçaova Mahallesinde bir kamyonu solladığı sırada karşı şeride geçerek takla atan aracın şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.

Takla atan araçtan burnu bile kanamadan kurtuldu

19.09.2020, 12:13

Kaza, Muğla-Aydın karayolu Akçaova Mahallesi'nde anayol üzerinde meydana geldi. 48 ABF 755 plakalı araç şoförü 30 yaşındaki Ramazan Birdal, bir kamyonu solladığı sırada refüje çarparak karşı şeride geçti ve direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı.



Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Birdal'ın takla atan araçtan yara almadan kurtulduğu, tetkik amaçlı sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaza nedeniyle yaklaşık 45 dakika tek şeritten ilerlerken trafik yolun temizlenmesinin ardından çift şeritten devam etti.

İHA

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