Aparez, yaşına ve protezine rağmen gösterdiği özgüvenle çevresindekilerden takdir topladı. FETHİYE'YE İngiltere'den tatile gelen Linda Aparez, yamaç paraşütüyle atlayış yapmak için bin 750 metre yükseklikteki Babadağ'a çıktı. Pilot Murat Çiftçi'nin kontrolünde ikili atlayışını gerçekleştiren sağ bacağı protezli kadın, ileri yaşına rağmen sakinliğiyle dikkati çekti. Paraşüt Pilotu Murat Çiftçi ise, "Linda hanım çok soğuk kanlı davrandı. Bulutlara kadar yükseldiği için mutlu olduğunu söyledi" diye konuştu.
ERDOĞAN CANKUŞ
İngiliz iş kadını, protez bacakla paraşütle atladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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