Önce kitaplarını okuyorlar sonra idmana baslıyorlar

MANİSA Şehzadeler'de bir kick boks salonunda, sporcuları okumaya teşvik etmek amacıyla antrenmanlara 30 dakika kitap okunarak başlanıyor. Sporcular önce zihinlerini sonra bedenlerini çalıştırıyor. Akay Fight Arena Spor Derneği antrenörü Selahattin Akay, korona virüsü salgınında okullarından uzak kalan sporcularının, okuma alışkanlıklarını yitirmemesi için önemli bir projeye imza attı. Pandemide spor salonuna kitaplık kuran Akay, haftada 6 gün antrenman yaptırdığı sporcularına önce 30 dakika kitap okutuyor.