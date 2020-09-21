Son dakika: Muğla'da orman yangını!

Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.
Arazözler ve orman işçileri, arazinin sarp olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.
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