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Haberler Muğla Son dakika: Muğla'da orman yangını!

Son dakika: 'da !

'nın Köyceğiz ilçesinde çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Son dakika: Muğla'da orman yangını!

AA

21.09.2020, 12:06 Güncelleme Tarihi: 21.09.2020,12:17

Otmanlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 2 yangın söndürme helikopteriyle müdahale ediliyor.

Arazözler ve orman işçileri, arazinin sarp olması nedeniyle yangın bölgesine ulaşmakta güçlük çekiyor. Ekipler, alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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