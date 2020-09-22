  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

Ortaca'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Muğla Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü

22.09.2020, 15:14 Güncelleme Tarihi: 22.09.2020,15:23

Muğla'nın Ortaca ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Ortaca-Dalyan karayolu Ekşiliyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dalyan'dan ilçe merkezi istikametine seyir halindeki 09 ACK 688 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Kadir Arslan yönetimindeki elektrikli bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli bisiklet sürücü Arslan yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Ortaca Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Aydın'da 3 günde toplam 37 bin TL ceza kesildi Denizli Buldan’da asırlık çeşme susuz kaldı İzmir-Antalya arası 3 saate düşecek!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla Ortaca'da trafik kazası: 1 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA