Bodrum katta 21 göçmen yakalandı

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir apartmanın bodrum katında daha sonra yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışacakları belirlenen Afgan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alındı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen göçmenler işlemlerinin arından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MURAT YALÇIN