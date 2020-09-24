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Haberler Muğla Bodrum katta 21 göçmen yakalandı

katta 21 yakalandı

Bodrum katta 21 göçmen yakalandı
Giriş Tarihi: 24.9.2020

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde bir apartmanın bodrum katında daha sonra yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışacakları belirlenen Afgan uyruklu 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda organizatör oldukları iddiasıyla 2 kişi de gözaltına alındı. Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen göçmenler işlemlerinin arından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

MURAT YALÇIN

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