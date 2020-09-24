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Sanat Güneşi için evinde mevlit okutuldu

Sanat Güneşi 'in, ölümünün 24’üncü yıl dönümünde ’daki müzeye çevrilen evinde mevlit okutuldu.

Sanat Güneşi Zeki Müren için evinde mevlit okutuldu

24.09.2020, 17:38

Şarkılarıyla 7'den 70'e herkesin gönlünde taht kuran Zeki Müren'in, vefatının 24. yılında Bodrum'daki evinde mevlit okutuldu.

Kumbahçe Mahallesi'nde müzeye çevrilen evinde okutulan mevlit korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle ilk kez vatandaşlara kapalı düzenlendi. Mevlit, Mehmetçik Vakfı ve Türk Eğitim Vakfı'nın internet ve sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.




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