  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Yola fırlayan domuz kazaya neden oldu

Yola fırlayan kazaya neden oldu

'de yola fırlayan kazaya neden oldu. Meydana gelen kazada otomobil domuza çarparken, araçta bulunan 4 kişi şans eseri kurtuldu. yerine gelen polis ekipleri tutanak tuttu.

Yola fırlayan domuz kazaya neden oldu

25.09.2020, 12:28 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020,12:36

Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen kazada yola çıkan domuza otomobil çarparken, araçta bulunan 4 kişi kazayı yara almadan atlattı.


Olay, Menteşe İlçesi Düğerek Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Gece 12.45 civarında meydana gelen kazada Yatağan'a gitmek için yola çıkan H.U yönetimindeki 06 EA 4708 plakalı araç, yolun karşısına geçmek için bir anda yola fırlayan domuza çarptı. Kazada araçta bulunan 4 kişilik aileden şans eseri yaralanan olmazken, arabanın çarptığı domuz ise öldü. Kazanın112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine polis ve belediye temizlik işleri müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından tutanak tutulurken, belediye temizlik ekipleri ise domuzu kaza yerinden kaldırdı.

İHA

Osmanlı ve Rum mimarisinin en güzel örnekleri! Tarihi Kula evleri yok olma tehlikesiyle karşı karşıya Kamyonun altında kalan maden işçisi kurtarılamadı 1.5 milyonluk çöp ev!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yola fırlayan domuz kazaya neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA