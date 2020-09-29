İstanbul'da dolu Bodrum'da deniz keyfi!

Hava sıcaklığının 32 derece olduğu Bodrum'da yerli ve yabancı turistler denizlere akın etti.



Türkiye'nin birçok şehri sonbaharı yaşarken Bodrum'da ise yazdan kalma günler yaşanmaya devam ediyor. Hava sıcaklığının 32 derece deniz suyu sıcaklığının ise 25 derecelere kadar ulaşması ile Bodrum'da bu yıl turizm sezonu uzadı. Korona virüs salgını nedeniyle 30 Haziran'da başlayan turizm sezonu Eylül ayının son günleri olmasına rağmen sürerken, yerli ve yabancı turistler ilçeden ayrılmıyor. Bazı oteller Eylül ayını ful geçirirken Ekim ayında da doluluk oranının devam edeceği öğrenildi.





İSTANBUL'DA DOLU BODRUM'DA DENİZ KEYFİ

İstanbul'da yağan dolunun tersine Bodrum'da ise sıcak hava etkili oluyor. 32 derece gösteren termometreler vatandaşları, yerli ve yabancı turistleri sahillere akın ettirdi. Kumbahçe, Gümbet, Bitez, Ortakent ve Bodrum yarımadasının tüm sahilleri insanlarla doldu taştı. Sosyal mesafe ve maske kurallarına uyulduğu görülen sahillerde vatandaşlar denize girerek serinledi.



Öte yandan, 176 bin 500'lük nüfusun 400 bin olması da sezonun uzayacağını gösteriyor. Yazlıkçılar Bodrum'u terek etmezken, yerli ve yabancı turistler de tatillerine devam ediyor.

İHA

Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses!

Muğla'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp intihar etti

Aydın’da araç sayısı 469 bin 128 oldu