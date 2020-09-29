Menteşe’de tarihi eser operasyonu

Muğla KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığının engellenmesine yönelik saha çalışmalarında kimliği belirlenen bir şahsın ikametinde tarihi eser bulundurup, piyasaya satmaya çalıştığı bilgisi alındı.



Dosya savcısından alınan arama kararı sonrası evde yapılan aramada, üzerinde iki adet insan silüeti bulunan obje, eski yazıların olduğu sütun ve iki taraflı balta kabartması olan tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen sütun ele geçirildi.