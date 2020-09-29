Hüseyin D. (42), boşanma aşamasında olduğu eşi Meltem D'nin (40) Karaçalı Mahallesi'ndeki evine geldi. Uzaklaştırma kararı bulunan Hüseyin D, tartıştıkları eşine yanında getirdiği pompalı tüfekle ateş açtı. Meltem D, olay yerinde hayatını kaybetti. Hüseyin D, daha sonra aynı tüfekle yaşamına son verdi.
Silah seslerini duyan komşuların haber vermesi üzerine gelen polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenazeler, Dalaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muğla'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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