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Muğla'da bir kişi boşanma aşamasında olduğu karısını öldürüp intihar etti

Muğla'nın Dalaman ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu karısını pompalı tüfekle öldüren koca, daha sonra aynı silahla intihar etti.