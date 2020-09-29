  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangında 1 hektar ormanlık alan, 3 hektar tarım arazisi, kullanılmayan bazı eski evler ile samanlık zarar gördü.

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

AA

29.09.2020, 14:26 Güncelleme Tarihi: 29.09.2020,16:53

Muğla'nın Yatağan ilçesinde yerleşim yerlerini de tehdit eden orman yangını, hava ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

Gevenez mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler bölgede etkili olan kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Yakındaki yerleşim yerlerini de tehdit eden alevlere, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 5 yangın helikopteri havadan, çok sayıda arazöz ve orman işçisi de karadan müdahale etti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangının yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alınabilmesi için yoğun çaba gösterildi.

Kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlanan yangında 1 hektar ormanlık alan, 3 hektar tarım arazisi, kullanılmayan bazı eski evler ile samanlık zarar gördü.

Son dakika: İzmir'de korkutan yangın!

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Muğla'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA