Termometreler 35 dereceyi gösterdi! Marmaris yazdan kalma günleri yaşıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde sonbahar mevsiminde yazdan kalma günler yaşanıyor.



Marmaris'te sonbahar mevsimine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi yerli ve yabancı turistlerin deniz keyfini sürdürmesini sağlıyor.

Sonbahar mevsiminde Marmaris'te bulunan yabancı turistler deniz ve güneşin keyfini çıkarıyor. Halk ve özel plajlara çoğunlukla yabancı turistlerin bulunduğu görülürken, özellikle Rusların tercih noktaları arasında yer alan Marmaris'te turistler bu mevsimde deniz ve güneşin keyfini dürdükleri için çok şanslı olduklarını ifade ettiler.



Marmaris'te hava sıcaklığı 35-37 derece arasında değişirken deniz suyu sıcaklığı 22 derece olarak ölçülüyor.

İHA