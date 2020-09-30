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ile tatil yapan İskoç adliyeye sevk edildi

’nın ilçesinde ile tatil yaptığı belirlenen ve kaldığı 5 yıldızlı otel odasında sahte 3 bin ve uyuşturucu madde bulunan David T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sahte para ile tatil yapan İskoç turist adliyeye sevk edildi

İHA

30.09.2020, 15:08

Edinilen bilgiye göre, Marmaris'te taksi şoförlüğü yapan Mert Durmaz, taksisine binen İskoç turistin verdiği 20 Pound'u bozdurmak için bankaya gitti. Banka görevlisi paranın sahte olduğunu söyleyince Durmaz, Marmaris Emniyet Müdürlüğüne giderek şikâyetçi oldu. Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri savcılıktan aldığı arama kararı sonrası güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, sahte parayı veren turistin David T. olduğunu belirledi. İskoç turistin Siteler Mahallesi'nde 5 yıldızlı bir otelde kaldığının tespit edilmesinin ardından otel odasında arama yapıldı.

İskoç turistin kaldığı otel odasında yapılan aramada odada asılı tablonun arka bölümüne gizlenmiş vaziyette 177 adet sahte 20 Pound (sıralı seri) olmak üzere toplam 3 bin 540 Pound ve yaklaşık ağırlığı 5 gram esrar maddesi ele geçirildi. İskoç turist sahte paraları İskoçya'da 800 pound karşılığında aldığını belirtti. David T., sahte para bulundurmak ve piyasaya sürmek ile uyuşturucu madde bulundurmak suçlarından Marmaris Adliyesine sevk edildi.

EŞİ VE ÇOCUKLARI ADLİYE ÖNÜNDE BEKLEDİ
26 Eylül tarihinde Dalaman Havaalanından ülkeye giriş yaptığı belirlenen İskoç turist David T.'nin polis ekipleri tarafından adliyeye sevki sırasında eşi ve çocuklarının adliye önünde beklediği görüldü.

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