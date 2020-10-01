Bodrum'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesi olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 4.3, saatinin ise 14:05 olduğu bildirildi.
AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Muğla Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı Ege Denizi'nde, 48 kilometre derinlikte gerçekeşti. Saatler 14.05'i gösterdiğinde gerçekleşen deprem, Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde hissedildi.
Bodrum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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