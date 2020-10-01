Haberler Muğla Bodrum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Bodrum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

AFAD verilerine göre Muğla Bodrum'da son dakika deprem meydana geldi. Az önce gelen son dakika bilgisine göre Bodrum'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çevre bölgelerde de hissedilen depremin ardından kentte kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, 'Muğla Bodrum'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?' gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Bodrum son dakika deprem sosyal medya paylaşımlarında da yer aldı. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesi olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 4.3, saatinin ise 14:05 olduğu bildirildi.

01.10.2020, 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,14:38