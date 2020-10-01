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Haberler Muğla Bodrum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Bodrum'da korkutan ! ve Kandilli son depremler listesi...

verilerine göre Bodrum'da son dakika meydana geldi. Az önce gelen son dakika bilgisine göre Bodrum'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Çevre bölgelerde de hissedilen depremin ardından kentte kısa süreli panik yaşayan vatandaşlar, 'Muğla Bodrum'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu?' gibi soruların yanıtını araştırmaya başladı. Bodrum son dakika deprem sosyal medya paylaşımlarında da yer aldı. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesi olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 4.3, saatinin ise 14:05 olduğu bildirildi.

Bodrum'da korkutan deprem! AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

01.10.2020, 14:27 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,14:38

Bodrum'da 4.3 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD'ın aktardığı bilgiye göre depremin merkez üssünün Muğla'nın Bodrum ilçesi olduğu ifade edildi. Depremin büyüklüğünün 4.3, saatinin ise 14:05 olduğu bildirildi.

AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, Muğla Bodrum'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı Ege Denizi'nde, 48 kilometre derinlikte gerçekeşti. Saatler 14.05'i gösterdiğinde gerçekleşen deprem, Muğla başta olmak üzere Ege ve Akdeniz'in kıyı bölgelerinde hissedildi.

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