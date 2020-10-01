  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Bodrum'da park halindeki otomobilde yangın

'da park halindeki otomobilde

'nın ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, otomobilin kundaklandığı ihtimali üzerinde duruluyor.

Bodrum'da park halindeki otomobilde yangın

01.10.2020, 15:21

Geriş Mahallesi Şeyhülislam Ömer Lütfi Caddesi'nde, mermer işletmesi sahibi iş insanı Muzaffer Temizel'e ait park halindeki 34 ES 5262 plakalı otomobilde, saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye ve polise haber verdi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürürken, otomobil kullanılmaz hale geldi.

Otomobilin kundaklama sonucu yandığı ihtimali üzerinde durulurken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bodrum'da park halindeki otomobilde yangın haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA