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Haberler Muğla CHP’li belediye başkanına kaçak yapı soruşturması

’li belediye başkanına kaçak yapı soruşturması

CHP’li belediye başkanına kaçak yapı soruşturması
Giriş Tarihi: 1.10.2020

Muğla'nın Bodrum ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın 7 yıl önce belediyeden kiraladığı arsaya bistro bar yaptığı, hukuksuz yapı kayıt belgesi çıkardığı, araziye kaçak yapı diktiği gibi iddiaların ardından Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ahmet Aras'ın Yahşi Yelken Kulübü olarak yapılan yeri Bodrum Belediyesi'nden encümen kararıyla kiraladığı öne sürülmüş, "İmar planında yeşil alan park olarak görünen alan, Kefi Yelken Bistro Bar olarak tarafından işletilmeye başlandı. 2019'da Belediye Başkanı seçilen Aras işletmeyi devam ettirdi. Böylelikle hem belediye başkanı oldu hem de belediyenin kiracısı" denilmişti. İddiaların ardından soruşturma başlatılırken, Aras ve avukatları ise henüz bir açıklama yapmadı.

ADEM ÜLKER

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