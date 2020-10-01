  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Doldurulmuş sigara satışına 15 bin TL ceza

Doldurulmuş sigara satışına 15 bin TL ceza

'nın Yatağan ilçesinde, polis ekipleri tarafından bir iş yerine yönelik yapılan aramda 600 adet satışa hazır durumda doldurulmuş sigara ele geçirildi. Ekipler tarafından sigaraları satmaya çalışan iş yeri sahibine 15 bin 947 TL idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

Doldurulmuş sigara satışına 15 bin TL ceza

01.10.2020, 11:17 Güncelleme Tarihi: 01.10.2020,11:20

Muğla Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir iş yerinde yapılan aramada, 600 adet satışa hazır durumda doldurulmuş sigara ele geçirdiler.

Suç Araştırma Büro Amirliği görevlilerince yakalanan doldurma sigaralar ile ilgili olarak, sigaraları satmaya çalışan işletme sahibine 15 bin 947 TL idari para cezası uygulanacağı öğrenildi.

İHA

Roma dönemine ait aslan lahidini satamadan yakalandılar 1658 yıllık zeytin ağacı meyve verdi İngilizler Kasım 15’e kadar Marmaris’e gelecek

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Doldurulmuş sigara satışına 15 bin TL ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA