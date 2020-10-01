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Haberler Muğla Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polise gözaltı

Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polise gözaltı

'da, mesai dışında gittiği eğlence mekanına alınmayan polis memuru kapıdaki görevlilerle tartıştı. Tartışma sırasında belinden çıkardığı silahla eden polis memuru meslektaşlarınca gözaltına alındı.

Eğlence mekanına alınmayınca havaya ateş açan polise gözaltı

01.10.2020, 12:11

Muğla'da, mesai dışındaki polis memuru, girmek istediği eğlence mekanına alınmaması nedeniyle kapıdaki görevlilerle tartıştı. Belinden çıkardığı tabancasıyla havaya 11 el ateş eden polis, meslektaşlarınca gözaltına alındı, hakkında soruşturma başlatıldı.


Olay, saat 01.30 sıralarında, Kötekli Mahallesi'ndeki eğlence mekanı önünde meydana geldi. İsmi açıklanmayan ve mesai dışında olan polis memuru, iddiaya göre, aşırı alkollü olduğu gerekçesiyle mekana alınmadı. Bunun üzenine işletmenin korumaları ile polis arasında tartışma çıktı.

İşletme sahipleri ise durumu polise bildirdi. Olay yerine kısa sürede polis ekipleri ve bekçiler sevk edildi.

Bu sırada mekana alınmayan polis memuru, belinden tabancasını çıkarıp, meslektaşlarının engel olmaya çalışmasına rağmen havaya 11 el ateş etti.

Kimsenin yaralanmadığı olay sonrası polis, meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Polis memurunun işlemlerinin sürdürüldüğü, hakkında soruşturma başlatıldığı belirtildi.

DHA

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