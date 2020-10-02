‘Canım kardeşim’

MUĞLA'nın Menteşe ilçesine bağlı Kafaca Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Osman (56) ve Sadullah (53) Kabayel kardeşlerin halleri içler acısı. Evleri yanan ve şu an eski belediye lojmanında yaşam mücadelesi veren kimsesiz ve zihinsel engelli iki kardeşin hayatları yürek burkuyor.



EVLERİNDE SU VE ELEKTRİK YOK

Yiyecek yemek dahi bulamayan Kabayel kardeşlerin kaldıkları yerde ise ne su var ne de elektrik. Okuma yazma bilen Sadullah ise ağabeyi Osman'a sarılarak, "Biz ölene kadar birbirimizi bırakmayız. Birbirimize hem anne hem baba hem arkadaş hem de kardeşiz. Bazen aç susuz yatıyoruz. Tek isteğimiz bize yetkililer tarafından yardım edilmesi" diye konuştu.

FERDİ YAVUZ