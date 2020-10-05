Mor patates hasadı başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde, nisanda tarlalara ekimi yapılan mor patatesin hasadına başlandı. İlçede az sayıda üretici tarafından yetiştirilen ve kilosu 20-25 liradan satışa sunulan mor patatesin ünü günden güne artıyor. Üretici Hasan Harıpcı, "Bu yıl 300 kök patatesten yaklaşık 15 ton ürün bekliyorum. Mor patatesin bazı hastalıklara iyi geldiği biliniyor. Vitamin değeri ve lif oranı çok yüksek, nişasta oranı çok düşük" dedi.

ADEM ÜLKER