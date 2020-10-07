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Haberler Muğla Can Dündar’ın Bodrum’daki malikanesine de el konuldu

’ın ’daki malikanesine de el konuldu

Son dakika... MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, firari sanık 'ın 'deki mal varlığına el konuldu. Bu kapsamda ’daki malikanesi hakkında da el konulması kararı verildi, malikanenin kapılarının kilitli olduğu görüldü.

Can Dündar’ın Bodrum’daki malikanesine de el konuldu

07.10.2020, 17:00

MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin davada, mahkeme tarafından sanık Can Dündar'ın menkul ve gayrimenkul mal varlıkları ile banka hesaplarına el konulmasına karar verildi. Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan ve el konulma kararı verilen malikanesinin kapılarının kilitli olduğu görüldü.



MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin gizli kalması gereken bilgi ve fotoğraflara Cumhuriyet Gazetesi'nde Genel Yayın Yönetmeni olduğu dönemde yer verdiği gerekçesiyle çarptırıldığı 5 yıl 10 ay hapis cezası Yargıtay'ca bozulan Can Dündar'ın yargılandığı davada, 15 günlük sürede mahkemeye gelmediği için kaçak sayılmasına karar verildi. Mahkeme, Can Dündar'ın Ankara Çankaya'daki iki bağımsız bölümüne, Muğla Bodrum'da bulunan bir taşınmazına ve Üsküdar Çengelköy'de bulunan bir taşınmazına el konulması kararı verdi. Ayrıca Dündar'ın banka hesaplarının tespitinin yapılacağı, tespit edilen vadeli veya vadesiz hesaplarına el konulacağı belirtildi.



Öte yandan, Can Dündar'ın Bodrum'da bulunan ve mahkeme tarafından el konulma kararı verilen malikanesi de görüntülendi. Can Dündar'ın daha öncesinde orman arazisi üzerini işgal ederek havuz ve bahçe yaptırdığı ve kaçak olarak eklentiler yaptığı evinin kilitli olduğu gözlendi.

İHA

Firari hain Can Dündar'a büyük şok! Mal varlığına el konuldu

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