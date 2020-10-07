  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Muğla Restoranda çıkan yangın korkuttu

Restoranda çıkan korkuttu

'nın Bodrum ilçesinde bir restoranın terasında çıktı. Yangının terastaki depoya sıçraması üzerine mutfak malzemeleri zarar gördü. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Restoranda çıkan yangın korkuttu

07.10.2020, 15:16

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, restoranın terasında yangın çıktı. Yangında, terastaki depo bölümünde bulunan mutfak malzemeleri zarar gördü.


Gümbet Mahallesi Demirciler Caddesi'ndeki Kanat Özsert 'e ait restoranda saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Restoranın bacasından çıkan yangın, terastaki depo olarak kullanılan bölüme de sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Alevler, yakındaki diğer binalara sıçramadan yaklaşık 30 dakikalık müdahaleyle söndürüldü. Yangında, depodaki çeşitli mutfak malzemeleri zarar görüp, kullanılmaz hale geldi.


Restoranında çıkan yangının üzüntüsünü yaşayan Kanat Özsert, uzaktan dumanları fark edip yardım için bölgeye koştuğunu ancak ulaştığında yanan yerin kendi iş yeri olduğunu görünce şaşırdığını söyledi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

Patronluğu bir anda bitti! Borcu olmamasına rağmen... Karacasu’da pozitif vaka sayısı 6’ya yükseldi Evi cayır cayır yandı: Cumaya gidecek elbisem yok

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Restoranda çıkan yangın korkuttu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA