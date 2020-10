11 sığınmacı can salı içinde Türk karasularına itildi

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından can salına bindirilen 11 sığınmacı Türk karasularına itilmesinin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.



Marmaris açıklarında gece saatlerinde can Salı içinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin ardından bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri açık denizde sürüklenen can Salı içinde 11 sığınmacı ile karşılaştı.



Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Yunan adalarına çıktıktan sonra tekrar can salına bindirilen 11 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Sığınmacılar işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler.

İHA

