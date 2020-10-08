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Haberler Muğla Kornadan ürküp ters istikamete kaçan ata araba çarptı

Kornadan ürküp ters istikamete kaçan ata araba çarptı

’nın ilçesinde anayolda dörtnala giden 6 ve bir tay görenleri şok etti. Yoldan geçen bir aracın sürekli olarak korna çalması sonucu ürken atlar karşı istikamete geçince, bir ata araba çarptı.

Kornadan ürküp ters istikamete kaçan ata araba çarptı

İHA

08.10.2020, 17:33

Bodrum'dan Turgutreis istikameti yönünde dörtnala giden 6 at ve 1 tayın ana yolda ilerlemesi görenleri şaşkına çevirdi. Atları gören bazı sürücüler o anları cep telefonları ile çekerken bazıları ise korna çaldı.

TERS İSTİKAMETE GİRDİLER

Bir sürücünün uzun süre korna çalmasından ürken atlar yoldaki refüjü geçerek ters istikamette ilerlemeye başladı. Karşı istikametten gelen aracın bir ata çarpması sonrası ise at yaralandı. Araçta da maddi hasar meydana geldi. O anlar başka bir araçtaki vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi.






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