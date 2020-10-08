Niran’la birlikte hayalleri de öldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Cantürk D'nin (24) kullandığı 09 DE 645 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye karayolu Çatalarık Kavşağı'nda Niran Güvel'in (20) idaresindeki bisiklete çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın etkisiyle genç kız yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güvel'in olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cantürk D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan kaza yerine gelen Niran Güvel'in yakınları sinir krizi geçirdi. İTÜ'de Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan genç kızın hayallerinin yarım kaldığını söyleyen ailesi gözyaşlarına boğuldu.



Murat YALÇIN