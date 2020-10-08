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Haberler Muğla Niran’la birlikte hayalleri de öldü

Niran’la birlikte hayalleri de öldü

’da bisikletle yola çıkan 20 yaşındaki ’e otomobil çarptı. Kazada yaşamını yitiren üniversiteli genç kızın hayallerinin yarım kaldığını söyleyen ailesi ve arkadaşları sinir krizi geçirdi.

Niran’la birlikte hayalleri de öldü
Giriş Tarihi: 8.10.2020

Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarptığı bisikletli genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Cantürk D'nin (24) kullandığı 09 DE 645 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye karayolu Çatalarık Kavşağı'nda Niran Güvel'in (20) idaresindeki bisiklete çarptı.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpmanın etkisiyle genç kız yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Güvel'in olay yerinde yaşamını kaybettiğini tespit etti.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından otomobil sürücüsü Cantürk D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Öte yandan kaza yerine gelen Niran Güvel'in yakınları sinir krizi geçirdi. İTÜ'de Makine Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan genç kızın hayallerinin yarım kaldığını söyleyen ailesi gözyaşlarına boğuldu.


Murat YALÇIN

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