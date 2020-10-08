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Haberler Muğla Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı için istenen ceza belli oldu!

cinayetinde flaş gelişme! Katil için istenen ceza belli oldu!

Son dakika haberleri... ’da ’in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı hakkında canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Pınar Gültekin cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemal Metin Avcı için istenen ceza belli oldu!

08.10.2020, 12:05 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020,12:11

Son dakika... Muğla'da Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin soruşturma tamamlandı. Katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında canavarca hisle adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

Pınar Gültekin cinayetine yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ve akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi.

Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine şahıslar hakkında verilen ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılması yönünde itiraz etti.

İHA

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