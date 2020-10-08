Su borusu bomba gibi patladı

İSALE hattının Torba Mahallesi'ndeki ana depo çıkışındaki boru önceki gün saat 19.00 sıralarında bomba gibi patladı. Patlayan su borusu nedeniyle Torba Gölköy yolu dereye dönerken bazı araçlar mahsur kaldı.





EVLER SULAR ALTINDA KALDI

SU taşkını nedeniyle 2 ev ve 1 iş yerini su basarken, iki katlı binanın alt katında kalan Fatma Mete'ye (58) ait ev tamamen sular altında kaldı. Haber verilmesi üzerine MUSKİ ekipleri suyu keserek çalışma başlattı.





BÜYÜK bir gürültüyle patlayan su hattından çıkan basınçlı su nedeniyle bir kişi de evinde boğulmaktan son anda kurtarıldı.

PATLAMANIN ardından Menderes Erköl isimli vatandaşın evi suyla doldu. O esnada içerde bulunan Erköl evinde mahsur kaldı.

Boğazına kadar dolan suda kurtarılmayı bekleyen Menderes Erköl, 2 kişinin yardımıyla tavan arasından kurtarıldı.

TUBA AYHAN