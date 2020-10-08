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Haberler Muğla ‘Tosuncuk’ kanserli çocuklara umut olacak

‘Tosuncuk’ kanserli çocuklara umut olacak

‘Tosuncuk’ kanserli çocuklara umut olacak
Giriş Tarihi: 8.10.2020

Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan Nail Yıldız, 3 yaşında kansere yakalanan oğlu Emrecan ile aynı kaderi paylaşan hasta çocuklara yardım eli uzatmaya karar verdi. 7 yaşındaki oğlu Emrecan'ın tedavi sürecinde kendilerine ve diğer hasta çocuklara ücretsiz yardım eden İzmir Kan Ordusu Kanser Derneği'ne bağışta bulunmak istediğini anlatan baba Nail Yıldız, kendi imkanlarıyla yetiştirdiği ve "Tosuncuk" ismini verdiği danasını hasta çocukların tedavisi için 15 bin lira alt bedelle açık arttırmayla satışa çıkardı.

'ZOR GÜNLER YAŞADIK'
Hayırseverlere çağrıda bulunan Nail Yıldız, "Kanser nedeniyle babamı ve yengemi kaybettik. Oğlumun kansere yakalanmasıyla da hem manevi hem de maddi olarak zor günler yaşadık. Biz de bu mücadeleye destek vermek istiyoruz" dedi.

VOLKAN YILDIZ

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