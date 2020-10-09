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Haberler Muğla Canavarca hisle öldürüldü

Canavarca hisle öldürüldü

Muğla'da 'i öldürdükten sonra cansız bedenini varilin içine koyarak yakan katil ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

Canavarca hisle öldürüldü
Giriş Tarihi: 9.10.2020

Katil zanlısı Cemal Metin Avcı hakkında, 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Katil Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın da ifadesine başvuruldu. Mertcan Avcı ifadesinde "Bağ evine gittiğimde ağabeyime varilde ne yaktığını sordum. Bana bardaki kokoreçlerin bozulduğunu ve onları yaktığını söyledi" demişti.

AİLEYE SORUŞTURMA YOK
CUMHURİYET Başsavcılığı tarafından cinayet zanlısı Cemal Metin Avcı'nın annesi A. Avcı ve babası S. Avcı ile akrabası olduğu öğrenilen Şükrü Gökhan O. hakkında ise kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildi. Bunun üzerine Pınar Gültekin'in aile avukatı Rezan Epözdemir, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne itiraz etti.

FERDİ YAVUZ

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