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’te mazgallar kül tablasına dönmüş

Temizlik ekiplerinin bir süre önce başlattıkları dere ve yağmursuyu kanalları temizliğine mazgal temizlikleri de eklendi. Mazgalların içinden en çok sigara izmaritinin çıkması “Buralara kül tablası muamelesi yapılmış” dedirtti.

Marmaris’te mazgallar kül tablasına dönmüş

İHA

09.10.2020, 18:31

Çalışmalar kapsamında kepçeler yardımıyla derelerdeki bitkilerin budanması ve tabanda oluşan toprak birikintilerinin temizlenmesi de sağlanıyor.
Yağışlarla birlikte yağmur sularının toplandığı ızgaralar ve kanallarda biriken kum, yaprak ve çamurlar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla temizlenirken kırık ve sorunlu olan mazgallar ise yenileriyle değiştirildi.



Çalışmalar sırasında en büyük sorunun vatandaşların attığı çöpler, özellikle de sigara izmaritleri olduğu gözlendi. Yetkililer vatandaşlardan mazgallara sigara atmamalarını istedi.



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