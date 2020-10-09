Marmaris’te mazgallar kül tablasına dönmüş

Çalışmalar kapsamında kepçeler yardımıyla derelerdeki bitkilerin budanması ve tabanda oluşan toprak birikintilerinin temizlenmesi de sağlanıyor.

Yağışlarla birlikte yağmur sularının toplandığı ızgaralar ve kanallarda biriken kum, yaprak ve çamurlar Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmayla temizlenirken kırık ve sorunlu olan mazgallar ise yenileriyle değiştirildi.





Çalışmalar sırasında en büyük sorunun vatandaşların attığı çöpler, özellikle de sigara izmaritleri olduğu gözlendi. Yetkililer vatandaşlardan mazgallara sigara atmamalarını istedi.





