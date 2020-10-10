Fethiye'de şaşırtan skandal! Orman çetesinin lideri bakın kim çıktı?

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 aydır yürütülen soruşturma kapsamında polis ve jandarma ekipleri tarafından dün orman koruma memurlarına yönelik operasyon gerçekleştirildi. Yirmiden fazla kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenilirken aralarında orman muhafaza memurlarının da bulunduğu 6 kişi yakalandı.

Ormanı korumakla görevli memurların kesim alanları dışında kalan nitelikli ve verimli ormanların kesimine ve satışına göz yumdukları belirtildi. Çetenin ayrıca 40 tonluk kamyonları 20 ton ağaç taşıyor gibi göstererek sahte evrak düzenledikleri belirlendi.

Çetenin liderinin, ismi henüz öğrenilemeyen bir tarımsal kooperatif başkanı olduğu, kooperatif adı altında damgalı ormanları kesmek için ihale almasına rağmen damgasız ve genç ağaçları da keserek Isparta'da bir firmaya pazarladığı anlaşıldı.

Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı zarara uğratılan orman alanlarının tespiti amacıyla Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak orman müfettişi görevlendirmesini talep etti. Görevlendirilen müfettişlerin zarar tespiti için çalışmalara başladığı, zararın milyonlarca lirayı bulduğu öğrenildi.

Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.

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