Orman çetesine operasyon: 6 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği'ne, yaklaşık 3 ay önce, Orman Bölge Müdürlüğü'nden ağaç kesim ve taşıma ihalesini alan firmanın, kesim alanı dışında genç ve nitelikli ağaçları da kestiği yönünde ihbar yapıldı. İhbarda, firma görevlilerinin devleti zarara uğratarak dolandırıcılık yaptıkları ve bazı orman şefleri ile memurlarının da rüşvet karşılığı duruma göz yumdukları ileri sürüldü.





Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında tanık ifadeleri alındı ve teknik takip yapıldı. Elde edilen deliller doğrultusunda da 16 şüpheli saptandı. Şüphelilerden 6'sı hakkında savcılık, gözaltı kararı verdi. Polis ekipleri de dün eş zamanlı operasyon yaptı. Aralarında orman şefi ve orman muhafaza memuru ile firma görevlilerinin de bulunduğu 6 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Polis ekipleri, kesim ve taşıma işini ihaleyle alan firmanın merkezinde yaptığı aramada ise çok sayıda belgeye el koydu.





10 ŞÜPHELİ HAKKINDA KARAR DAHA SONRA VERİLECEK

Soruşturma kapsamında belirlenen 10 şüpheli hakkında da sorguya alınan 6 şüphelinin ifadeleri doğrultusunda karar verileceği öğrenildi.



SAVCILIK İSTEDİ, ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ MÜFETTİŞ YOLLADI



Orman Bölge Müdürlüğü ile ortak yürütülen soruşturma kapsamında Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı, zarara uğratılan alanların tespiti için Orman Genel Müdürlüğü'ne yazı yazarak müfettiş talep etti. Müfettişlerin bölgeye gelerek zarar tespit çalışmasına başladığı ve zararın milyonlarca lirayı bulabileceği bildirildi.